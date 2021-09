Betrug um Tausende Euro: Wie ein eigener Mitarbeiter die Stadt Neu-Ulm abzockte

Plus Ein eigener Mitarbeiter soll über Monate hinweg gefälschte Rechnungen an die Stadtverwaltung Neu-Ulm gestellt haben. Es geht um Tausende Euro. Der Fall wirft Fragen auf.

Über mehrere Monate hinweg soll ein Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm gefälschte Rechnungen an die Stadtverwaltung gestellt und so eine Summe von mehreren Tausend Euro erbeutet haben. Doch nun flog der mutmaßliche Betrug auf. Die Polizei ermittelt. Auch wurde die Wohnung des 36-Jährigen bereits durchsucht. Der Fall wirft Fragen auf. Antworten gibt es aber nur ganz wenige.