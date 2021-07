Betrunkene schrauben Neu-Ulmer Ortsschild ab

Es war offenbar die klassische Schnapsidee, denn wer klaut schon ein Ortsschild?

Es war offenbar die klassische Schnapsidee, denn wer klaut schon ein Ortsschild? In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Mitteilung, dass drei männliche Personen das Ortsschild von Reutti abmontieren wollen. Eine Streife sah nach dem Rechten und stießt auf drei alkoholisierte Deutsche im Alter zwischen 15 und 22 Jahren. Das Ortsschild fehlte und wurde in der Nähe eines Feldweges gefunden. Die Polizei leitete gegen das Trio ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Der 15-Jährige wurde anschließend seinen Eltern übergeben. (AZ)

