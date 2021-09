Betrunkener 19-Jähriger schlägt in Neu-Ulm Autoscheibe ein

In der Maximilianstraße wird am Wochenende gewütet. Die Polizei feiert schnell einen Fahndungserfolg.

Am Samstag gegen 1.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizeiinspektion Neu-Ulm Randale: Beobachtet wurde, dass an einem geparkten Auto in der Maximilianstraße eine Scheibe eingeschlagen wurde. Die Polizei reagierte schnell und wurde auf einen alkoholisierten 19-Jährigen aufmerksam. Offenbar ein Mehrfachtäter, denn er wird als polizeibekannt beschrieben. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der junge Mann dann als Sachbeschädiger eindeutig identifiziert werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 300 Euro. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)

