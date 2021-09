Betrunkener in Neu-Ulm zieht sich aus und wirft Unterhose auf Polizisten

Ein Mann soll in Neu-Ulm erst eine Frau mit dem Messer bedroht haben. Als die Polizei ihn in Gewahrsam nahm, zog er sich komplett aus und warf seine Unterhose.

Ein 41-Jähriger soll am Dienstag in Neu-Ulm erst eine 33-Jährige mit dem Messer bedroht, dann unbeteiligten Passanten mit Schlägen gedroht haben. Nachdem die Polizei ihn in Gewahrsam nahm, soll sich der Mann ausgezogen und eine Unterhose nach einem Beamten geworfen haben. Nun erwartet den 41-Jährigen ein Strafverfahren.

Wie die Polizei mitteilt, sei es am Dienstagabend zu der Bedrohung mit einem Messer in einem Mehrfamilienhaus in der Silcherstraße. gekommen. Nachdem der alkoholisierte 41-Jährige der 33-Jährigen zunächst mit dem Messer bedroht haben soll, verließ er das Anwesen.

Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Mann ist vor Ort nicht zu beruhigen

Die Beamten trafen dann in der Schützenstraße auf den Mann. Bei der Kontrolle soll der aggressive Mann unbeteiligten Passanten Schläge angedroht haben. Da die Beamten den 41-Jährigen vor Ort nicht beruhigen konnten, nahmen sie ihn in Sicherheitsgewahrsam.

Der Mann sollte die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Neu-Ulm verbringen. Beim Transport dorthin soll er die Beamten mehrfach beleidigt haben. Er soll ihnen den Mittelfinger gezeigt und diverse Kraftausdrücke verwendet haben.

Außerdem soll er sich vollständig entkleidet und seine Unterhose in Richtung eines Beamten geworfen haben. Gegen den 41-Jährigen leiteten die Beamten sodann ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein. (AZ)