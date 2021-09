Betrunkener spuckt und tritt in Neu-Ulm nach Polizisten

Ein Betrunkener muss in Neu-Ulm wiederholt ausgenüchtert werden. Der Mann verhält sich außerdem aggressiv gegenüber Polizisten.

Zweimal innerhalb kurzer Zeit haben Polizisten in Neu-Ulm einen Betrunkenen in die Ausnüchterungszelle gebracht. Am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr wurde der Polizei eine augenscheinlich hilflose Person mitgeteilt. Die Streifenbesatzung traf dann im Starkfeld vor einem Geschäft einen Mann an, der aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, eigenständig zu stehen. Da sich der Mann verbal sehr aggressiv und uneinsichtig zeigte, brachten die Beamten ihn zur Ausnüchterung auf die Dienststelle.

Im Polizeiauto beleidigt der Mann Beamte und tritt nach ihnen

Während der Fahrt trat der Mann mit den Füßen gegen die Polizisten, beleidigte diese und spuckte einen Beamten an, so die Polizei. Auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle wiederholte sich das. Die Beamten wurden jedoch nicht verletzt.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag musste der 20-Jährige ausgenüchtert werden. Auch dabei soll er in Richtung der Einsatzkräfte gespuckt und geschlagen haben. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren. (AZ)