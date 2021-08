Neu-Ulm

23.08.2021

"Big Daddy" rockt Pauls Biergarten: Sänger Tom Lee zu Gast in Neu-Ulm

Plus Mitten in die bayerischen Gemütlichkeit, in Pauls Biergarten, platzt Rock 'n' Roll: Tom Lee, Sänger von "Big Daddy" rockt gemeinsam mit Jens Blockwitz.

Von Veronika Lintner

Hand aufs Herz: Eher selten sieht man Schwäbinnen und Schwaben so völlig entfesselt und in Hüftschwunglaune. Doch mitten in die bayerischen Gemütlichkeit, in Pauls Biergarten am Neu-Ulmer Donauufer, platzt jetzt der Rock 'n' Roll: Freitagabend, ein Mann namens Tom Lee greift zum Mikrofon. Die graue Tolle sitzt, er jauchzt einen Little-Richard-Song und der Rock rollt an. Das Publikum klatscht, jubelt, pfeift - Paare tanzen und zappeln vor dem alten Offizierscasino. Lee, der Frontmann der US-Band "Big Daddy 59", singt und spielt Gitarre. Immer wieder scherzt er mit dem Mann am Keyboard, an seiner Seite. Dieser Pianist ist Jens Blockwitz, stellvertretender Leiter der Musikschule Neu-Ulm. Mit einer spontan zusammengewürfelten deutsch-amerikanischen Combo versetzen sie das Publikum mächtig in Laune. Ein Gute-Laune-Höhepunkt im Sommerprogramm in Pauls Biergarten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen