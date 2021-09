Blitzeinbruch in zwei Handyläden in Neu-Ulm

Unbekannte raubten innerhalb von kurzer Zeit zwei Handyläden aus. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm sucht nach Zeugen.

Unbekannte Personen sind am Mittwoch in zwei Handyläden in der Borsigstraße eingebrochen. Sie verschafften sich am Mittwoch zwischen 03.00 Uhr und 03.45 Uhr gewaltsam Zugang zu den Geschäften und entwendeten in kurzer Zeit eine Vielzahl an Mobiltelefonen. Der Gesamtwert der entwendeten Geräte liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Der Gesamtschaden an beiden Geschäften wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Zeuginnen und Zeugen können sich an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 wenden. (AZ)

