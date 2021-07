Botschaft des Augsburger Bischofs an Neu-Ulm: "Avanti im Namen des Herrn"

Plus Bertram Meier, der Bischof von Augsburg, kehrt für einen Tag an seine alte Wirkungsstätte Neu-Ulm zurück. Im Neu-Ulmer Rathaus ruft er zu mehr Ökumene auf.

Wenn Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger die Amtskette aus der schwarzen Kiste hebt und über ihren Kopf hievt, muss schon etwas Besonderes passieren. So wie ihre Amtseinführung vor 14 Monaten, als das Schmuckstück aus dem Jahr 1954 Premiere feierte. Nun trägt Albsteiger, selbst über 30 Jahre weniger auf dem Buckel als die Kette, das monströse Teil zum zweiten Mal. Denn mit Bertram Meier trägt sich ein waschechter Bischof ins Goldene Buch der Stadt ein.