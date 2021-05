Brand im Dachstuhl: Feuerwehr rettet Wohnhaus in Neu-Ulm

Mächtig viel Blaulicht sorgte am Freitagabend für Aufsehen im Süden von Neu-Ulm. In Ludwigsfeld schlugen Flammen aus einem Hausdach.

Als die Neu-Ulmer Feuerwehr am frühen Freitagabend in Ludwigsfeld vorfährt, züngeln Flammen zwischen den Dachziegeln des Einfamilienhauses hervor. Die Bewohner hatten sich ins Freie retten können, dann gingen die Feuerwehrleute mit Atemschutzausrüstung in das Dachgeschoss. Von außen wurde sofort über die Drehleiter mit dem Löschen begonnen. Der Einsatz der 30 Feuerwehrleute führte zu einem schnellen Erfolg.

Feuerwehr muss Teil des Daches abdecken

Nachdem ein Teil der Dachziegel abgedeckt wurde, konnten auch die letzten Glutnester in der Dachisolierung gelöscht werden. Mit einer Wärmebildkamera wurde kontrolliert, dass sich nirgendwo noch weitere Brandquellen verstecken. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen im Einsatz, um die Hausbewohner zu untersuchen und den Einsatz der Feuerwehr abzusichern. Die Polizei Neu-Ulm sucht nun nach der Brandursache. (heck)

