Brand in Mädchen-Toilette sorgt für Großeinsatz an Karl-Salzmann-Mittelschule in Pfuhl

Plus In der Karl-Salzmann-Mittelschule am Schulzentrum Pfuhl kommt es zu einem Brand. 200 Schülerinnen und Schüler werden evakuiert. So lief der Großeinsatz ab.

Von Michael Kroha

Sie hielt es anfangs erst für einen Probealarm. Doch spätestens, als die 17 Jahre alte Krischa das Schulgebäude der Karl-Salzmann-Mittelschule am Schulzentrum Pfuhl verlassen hatte, war ihr klar: Das ist keine Übung. "Wir waren schon ein bisschen geschockt und machten uns Sorgen", erzählt sie wenige Augenblicke später. Sie und die anderen gut 200 Schülerinnen und Schüler wurden evakuiert und hatten sich zwischenzeitlich in der Turnhalle in Sicherheit gebracht. Derweil lief nebenan ein Großeinsatz der Feuerwehr. Der Brandherd wurde in einer Mädchen-Toilette ausgemacht. Der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung steht im Raum.

