Bremse vergessen: Kleinlaster rammt Hoteltüre in Neu-Ulm

Weil die Handbremse nicht angezogen war, rollte ein Kleintransporter plötzlich los und verursachte an einem Hotel erheblichen Sachschaden.

Vergesslichkeit mit Folgen: Am Samstagabend wollte der 25 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters sein Gefährt auf dem Parkplatz eines Hotels in der Neu-Ulmer Innenstadt parken. Hierbei vergaß er jedoch nach Angaben der Polizei die Handbremse zu ziehen. Deshalb rollte der Transporter zuerst eine Treppe des Hotels hinunter und rammte eine Türe. Die wurde komplett aus der Halterung gedrückt und die Betonmauer selbst in Mitleidenschaft gezogen. Am Hotel entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, am Kleintransporter einer von rund 4.000 Euro. (AZ)

