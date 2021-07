Neu-Ulm

07:00 Uhr

Bürger beschweren sich über Raser und zu wenig Grün in Neu-Ulm

Über Autofahrer, die in Tempo-30-Zonen zu schnell fahren, beschweren sich Bürgerinnen und Bürger in Neu-Ulm.

Plus Bei der Bürgerversammlung im Edwin-Scharff-Haus dreht sich vieles um Verkehr und Sicherheit. Das sagt die Stadt zu den Anliegen der Teilnehmenden.

Von Michael Ruddigkeit

Verglichen mit der Bürgerversammlung vergangene Woche in Gerlenhofen mit mehr als 300 Bürgerinnen und Bürgern ging es im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm eher familiär zu. Etwa 25 Frauen und Männer kamen in den großen Saal, darunter mehrere Stadträte. Ein Thema, das den Teilnehmenden am Herzen lag, war der Verkehr in der Stadt.

