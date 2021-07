Bürger können abstimmen: Wie soll dieser Neu-Ulmer Neubau einmal heißen?

Die Bürgerinnen und Bürger sollen entscheiden, wie das neue Gebäude am Heiner-Metzger-Platz heißen soll. Die Abstimmung läuft bis 8. August.

Die Neubebauung des LEW-Areals am Heiner-Metzger-Platz gehört zu den größten städtebaulichen Projekten der Stadt Neu-Ulm in den kommenden Jahren. Das bestehende Gebäude wird 2022 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Wie das Gebäude aussehen soll, steht nach einem Architektenwettbewerb Anfang des Jahres bereits fest. Ein Preisgericht hat sich für die Entwürfe des Stuttgarter Büro Plocher Partners ausgesprochen. Offen ist nun noch, wie das neue Gebäude im Herzen der Stadt heißen soll.

Das Gebäude befindet sich direkt neben der Glacis-Galerie in Neu-Ulm

„Der Heiner-Metzger-Platz gehört zu den zentralsten Plätzen in unserer Stadt", sagte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU). Er ist einen Steinwurf von der Glacis-Galerie entfernt und damit auch in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. "Das neue Gebäude wird das Zuhause unserer Stadtbücherei und des Generationentreffs", erklärte Albsteiger. "Es wird viel Raum für Veranstaltungen, für Gastronomie, Wohnen und auch Arbeiten geben." Hier werde also Platz für so einiges Neues geschaffen. "Daher wünschen wir uns für das Gebäude einen prägnanten Namen, der zu unserer Stadt und auch zum Gebäude selbst passt", so Albsteiger in einer Pressemitteilung.

Diese vier Namensvorschläge stehen zur Auswahl

Bis zum 8. August haben alle Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer die Möglichkeit, abzustimmen. Zur Auswahl stehen insgesamt vier Vorschläge. Diese hat eine regionale Kommunikationsagentur erarbeitet und mit der städtischen Entwicklungsgesellschaft Neu-Ulm GmbH sowie der städtischen Arbeitsgruppe Marketing abgestimmt. Die Anforderung war hierbei, dass der künftige Name des Gebäudes einerseits eine örtliche Orientierungshilfe bieten kann, andererseits aber auch identitätsstiftend wirkt. Auch der Ort, an dem das Gebäude erbaut wird (auf dem Heiner-Metzger-Platz und angrenzend an die Maximilianstraße), floss in die Namensvorschläge ein.

Zur Auswahl stehen folgende Namensvorschläge:

HEINER´s

maXx

nu:maxx

STADT.BAU.WERK

Abgestimmt werden kann sowohl online auf der Seite www.wir-leben-neu.de als auch über Abstimmungskarten, die im Rathaus ausliegen. Der Vorschlag, auf den am Ende die meisten Stimmen entfallen, wird dem neuen Gebäude seinen Namen geben. (AZ)