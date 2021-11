Mann wird bei Fällarbeiten von Baum getroffen: Unterschenkel zertrümmert

Bei Baumfällarbeiten im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen ist ein Mann schwer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In einem Waldstück im Bereich der Friedhofstraße in Burlafingen ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 63-Jährige war dort am Mittwochnachmittag mit gewerblichen Baumfällarbeiten beschäftigt. Hierbei barst laut Polizei der Stamm eines Baumes ohne Fremdverschulden im unteren Bereich.

Schwerverletzter wird nach Ulm ins Krankenhaus gebracht

Ein Teil des herabfallenden Stammes fiel dem 63-jährigen auf den rechten Unterschenkel, welcher hierdurch zertrümmert wurde. Der Mann wurde in eine Klinik nach Ulm gebracht. (AZ)