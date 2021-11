Neu-Ulm

vor 1 Min.

"Burlissimo": Neues Eiscafé samt Apotheke soll neuer Treffpunkt in Burlafingen werden

Plus Burlafingens Ortsmitte bekommt am Samstag eine neue Apotheke. Jetzt steht auch fest, wer das neue Eiscafé "Burlissimo" im Neu-Ulmer Stadtteil übernimmt.

Von Michael Kroha

Die Arbeiten vor und zumindest auch in einem Teil des Gebäudes befinden sich in den letzten Zügen. Am Samstag eröffnet in Burlafingen eine neue Apotheke samt einer Auswahl an Drogerieartikeln in der Ortsmitte. Vorab hat Florian Aicham, Geschäftsführer der Nägele Bau GmbH, die das Gebäude errichtet hatte, nun auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt gegeben, wer das neue Eiscafé nebenan ab März kommenden Jahres betreiben soll. Der Name des "neuen Treffpunkts" steht bereits fest: "Burlissimo". Eine Kombination aus Burlafingen und dem italienischen "Bellissimo", zu Deutsch: "sehr hübsch".

