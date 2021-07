Corona-Frust: Der wütende Rundumschlag von Kabarettistin Kathi Wolf

Plus Die Weißenhorner Kabarettistin Kathi Wolf hat viel Frust in ihrem Inneren angestaut, den lässt sie im Theater Neu-Ulm ungefiltert raus.

Mit sichtbarem Genuss sonnte sich Kathi Wolf im Applaus der gut zwei Dutzend Besucher im Theater Neu-Ulm. Neun Monate musste die Kabarettistin und Schauspielerin wegen der Corona-Maßnahmen die Füße stillhalten. Wer das Energiebündel aus Weißenhorn kennt, weiß, wie schwer ihr das gefallen sein muss.