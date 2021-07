Corona-Impfung vor der Glacis-Galerie: Kein Termin bei Sonderaktion nötig

Der Landkreis Neu-Ulm organisiert am Samstag, 17. Juli, eine Sonder-Impfaktion in Neu-Ulm auf dem Heiner-Metzger-Platz.

Von 10 bis 15 Uhr kann jeder, der noch nicht geimpft ist, vorbeikommen. Ein Termin ist nicht erforderlich. Zum Einsatz wird der Impfstoff Biontech kommen. Erforderlich ist ein Personalausweis und - wenn vorhanden - das Impfbuch.

Aufgrund der gesunkenen Nachfrage nach Impfterminen in den Impfzentren möchte der Landkreis Neu-Ulm den Bürgerinnen und Bürgern damit ein zusätzliches Angebot bieten, um niederschwellig weitere Menschen für eine Impfung zu erreichen. Auch im Stadthaus in Ulm wird am Samstag ohne Termin geimpft.

Impfen mitten in Neu-Ulm

„Wir hoffen mit unserer Aktion an einem belebten Platz direkt in Neu-Ulm, möglichst viele Menschen zu einer Impfung motivieren zu können“, sagt Dr. Peter Czermak, Ärztlicher Leiter der Imfpzentren. „Die Impfung ist nach wie vor ein bedeutendes und wirksames Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie - auch gerade mit Blick auf die Delta-Variante. Außerdem: eine große Anzahl durchgeimpfter Erwachsener bedeutet auch einen verbesserten Schutz für unsere Kinder, für die erst ab dem Alter von zwölf Jahren ein Impfstoff zugelassen ist, beziehungsweise in der Altersklasse von zwölf bis 18 Jahren möchten viele Eltern ihre Kinder vorerst noch nicht impfen lassen.“

Wenn weitere ähnliche Sonderaktionen folgen, wird das Landratsamt darüber erneut informieren. Impfungen sind ab zwölf Jahren möglich. Voraussetzung für die Imfpung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der/des Sorgeberechtigten vorliegt.

Die Projektgruppe Impfen im Landkreis Neu-Ulm weist darauf hin, dass bei allen Aktionen die strukturierten Abläufe aus dem Betrieb in den Impfzentren aufrechterhalten werden. „Das betrifft neben der persönlichen Aufklärung, der sachgerechten Lagerung und Kühlung des Impfstoffs, vor allem die Nachsorge mit der Beobachtungszeit von 15 bis 30 Minuten, wobei hier ein Notfallmediziner ein-gebunden ist“, erläutert Dr. Peter Czermak.

Keine Registrierung und kein Termin in Impfzentren mehr notwendig

Nachdem sich zuletzt immer weniger Menschen impfen ließen, hat das Bayerische Kabinett diese Woche beschlossen, die Impfangebote massiv auszubauen. Dabei wurden auch Neuerungen in den Impfzentren beschlossen. So sind ab sofort Erstimpfungen in den Impfzentren auch ohne die bisherige erforderliche Registrierung im bayernweiten Impfportal möglich. Auch eine Terminverein-barung ist nicht erforderlich. Ebenfalls aufgehoben wurde die Zuständigkeit des Impfzentrums nach dem jeweiligen Wohnort. Das heißt, jeder kann sich jetzt in einem Impfzentrum des Landkreises Neu-Ulm impfen lassen - unabhängig von seinem Wohnort, Landkreis oder Bundesland. (AZ)