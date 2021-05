Neu-Ulm

04.05.2021

Corona-Testzentrum in Pfuhl soll am Montag starten

Im evangelischen Gemeindehaus in Pfuhl entsteht ein Corona-Testzentrum.

Plus In Pfuhl gibt es bald auch ein Corona-Testzentrum. Die verantwortliche Apothekerin bemängelt die Unterstützung der Stadt Neu-Ulm. Was Testwillige wissen müssen.

Von Michael Kroha

Nach Nersingen und Finningen will die Apothekerin Franziska Utzinger jetzt auch im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ein Corona-Testzentrum einrichten. Am Montag schon soll es losgehen. Doch der Weg dorthin war "schwierig", sagt sie. Vor allem von der Stadtverwaltung sei nicht die Unterstützung gekommen, die sie sich angesichts einer Pandemie gewünscht hätte.

Themen folgen