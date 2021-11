Neu-Ulm

vor 19 Min.

Darf der Neu-Ulmer Stadtrat nicht mehr auf Schachtelfahrt gehen?

Plus Beim Sparen wollen die Neu-Ulmer Stadträte sehr ins Detail gehen, doch das geht manchem zu weit. Was ist überflüssig, und was nicht?

Von Ronald Hinzpeter

Die mehrtägige Ausflugsfahrt des Neu-Ulmer Stadtrates mit einer Ulmer Schachtel ist eine noch recht junge Tradition. Angesichts der klammen Finanzen könnte sie jetzt sozusagen den Bach runtergehen. Bei den Haushaltsberatungen wurde der Ruf laut, hier einfach Geld zu sparen. Das ist aber nicht so leicht. Bei der Etatdebatte zeigt sich, dass zwar alle generell den Rotstift zücken wollen, aber sich gerne mal im Klein-Klein verzetteln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen