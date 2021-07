Neu-Ulm

vor 32 Min.

Darum sieht das Donauufer in Ulm und Neu-Ulm derzeit so ungewohnt aus

Plus Das Donauufer in Ulm/Neu-Ulm sieht in Teilen derzeit seltsam aus, trotz Regens gibt es wenig Wasser und viel Schlamm. Die Gründe dafür finden sich flussabwärts.

Trotz Dauerregen führt die Donau derzeit so wenig Wasser wie selten. Überall schlammig, hier und da bilden sich kleine "Seen" und überall ist der Wasserstand ziemlich niedrig: Das Donauufer in Ulm/ Neu-Ulm sieht in Teilen derzeit seltsam aus. Was sind die Gründe?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen