Das ändert sich zum 1. November in Donaubad, Sauna und Eissportanlage

Für das Erlebnisbad und die Sauna des Donaubads in Neu-Ulm gelten veränderte Konzepte, auf der Eissportanlage beginnt die Hauptsaison. Ein Überblick.

Ab Montag, 1. November, gilt für das Erlebnisbad und die Sauna des Donaubads ein neues Konzept - die Vorgaben werden lockerer. Zugleich beginnt die Hauptsaison auf der Neu-Ulmer Eissportanlage. Auch hier müssen Besucherinnen und Besucher Regeln beachten.

In der Hauptsaison wird zusätzlich zur Eishalle, die bereits seit Anfang Oktober in Betrieb ist, auch die Freipiste geöffnet sein. "Die Witterung sollte den Betrieb der Außenpiste ab Montag zulassen, sodass in den Herbstferien zwei Eisflächen für den öffentlichen Lauf zur Verfügung stehen", kündigt Marketingleiter Martin Paul an. Bis Sonntag, 31.10., hat nur die Eishalle geöffnet.

Online-Reservierung für Eissportanlage Neu-Ulm nötig

Für den Besuch der Eissportanlage gilt weiter die 3G-Nachweispflicht (geimpft, getestet, genesen). Das Donaubad hat sich nach Pauls Angaben gegen 2G (geimpft, genesen) oder 3G+ (geimpft, genesen, getestet mit PCR-Test) entschieden. Aufgrund der nach wie vor geltenden Mindestabstandsregelungen kommt es zu Beschränkungen bei der maximalen Besuchszahl. Gäste müssen vor ihrem Besuch weiterhin eine kostenlose Online-Reservierung unter www.reservierung.donaubad.de durchführen. Weil die Kontaktnachverfolgung weggefallen ist, müssen nur noch wenige Daten angegeben werden.

Im Erlebnisbad gelten ab Montag weniger strenge Vorgaben. Bisher gibt es im Erlebnisbad zwei verschiedene Zeitzonen für Badegäste. Diese fallen zum 1. November weg, und das Erlebnisbad hat wieder durchgehend geöffnet, und zwar montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr, freitags von 10 bis 23 Uhr, samstags von 9 bis 23 Uhr sowie sonntags von 9 bis 22 Uhr. In den Ferien öffnet das Erlebnisbad an allen Tagen bereits um 9 Uhr.

Sauna im Donaubad behält zwei Zeitzonen für Gäste

In der Sauna wird dagegen weiterhin am Konzept der Zeitzonen festgehalten. Das sind: montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 22.15 Uhr, freitags von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 23.15 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 23.15 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 22.15 Uhr.

"In der Sauna bleibt es wegen der Mindestabstandsregelungen und den Hygieneauflagen bei zwei Zeitzonen. Im Erlebnisbad gelten diese Regelungen zwar ebenso, jedoch können wir dort aufgrund der Größe deutlich mehr Gäste einlassen. Die Sauna dürfen hingegen nur 90 Personen gleichzeitig besuchen, deshalb halten wir die Lösung mit den zwei Zeitzonen in diesem Bereich für die bessere", erklärt Geschäftsführer Jochen Weis. Gäste müssen für den Besuch vorab unter www.reservierung.donaubad.de reservieren, im Erlebnisbad und in der Sauna gilt weiterhin die 3G-Nachweispflicht (geimpft, getestet, genesen). Außerdem sind einige Sonderregelungen beachten.

Masken dürfen erst in Bad- und Saunabereich abgenommen werden

Am Eingang, an der Kasse und in den Umkleiden gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Im Innenbereich von Bad und Sauna kann diese dann aber abgenommen werden. Der Wechsel vom Erlebnisbad in die Sauna ist aufgrund der Kapazitätsobergrenzen pro Bereich weiterhin nicht möglich. Dampfbäder müssen geschlossen bleiben, und bei Aufgüssen darf die Luft nicht verwedelt werden. Das Winter-Badekonzept soll für die kommenden sechs Monate gelten, sofern es nicht zu Änderungen bei den Corona-Verordnungen kommt.

Die Eintrittstarife bleiben wie zuletzt. Als Sondertarife kommen jedoch wieder der Feierabendtarif für den Besuch des Erlebnisbades (montags bis freitags ab 18 Uhr für acht Euro) und der Sportschwimmertarif (75 Minuten schwimmen für vier Euro) dazu. (AZ)