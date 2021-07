Neu-Ulm

21.07.2021

"Das hat er nicht verdient": So reagieren Hausärzte auf die Panne

Plus Einer ist sauer, andere bieten Hilfe an: Hausärzte in Neu-Ulm reagieren unterschiedlich auf die Kühlschrank-Panne der Corona-Impfungen beim Pfuhler Hausarzt Kröner.

Von Michael Kroha

Weil der Kühlschrank in der Hausarzt-Praxis von Dr. Christian Kröner wenige Grad zu warm eingestellt war, könnten bis zu 5000 Corona-Impfungen unwirksam gewesen sein. Ob dem wirklich so ist, will der "Impfluencer", wie er sich selbst nennt, mithilfe von Antikörpertests feststellen. Vor seiner Praxis in Pfuhl stehen Betroffene Schlange. Doch nicht alle haben Verständnis für den Fehler. Ein Hausarzt-Kollege in Neu-Ulm ist "richtig sauer". Ein anderer sagt: "Das hat Dr. Kröner nicht verdient."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen