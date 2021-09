Neu-Ulm

vor 31 Min.

Das ist der neue Ankermieter der Glacis-Galerie in Neu-Ulm

Die Arbeiten laufen hinter Planen: Flächen werden in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm zusammengelegt, um Platz für den neuen Ankermieter zu schaffen. Das Tanzstudio FKV Dance zieht um in die Ex-K&L-Ruppert-Fläche.

Plus Der Centermanager Torsten Keller machte es in den vergangenen Tagen spannend. Jetzt ist der Name des neuen Mieters raus, der bald die Massen in die Glacis-Galerie in Neu-Ulm locken soll.

Von Oliver Helmstädter

Centermanager Torsten Keller hat ihn sich so gewünscht: einen weiteren Mieter neben den spanischen Textilhändlern Zara und Desigual sowie dem Elektronik-Spezialisten Media-Markt, der alleine genug Zugkraft hat, um Menschen von einem Besuch in der Glacis-Galerie zu überzeugen. Jetzt hat er ihn.

