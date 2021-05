Neu-Ulm

vor 49 Min.

Das neue Seniorenzentrum in Gerlenhofen soll schon in drei Jahren stehen

Auf dem Grundstück der alten Mehrzweckhalle an der Gotenstraße soll das Seniorenzentrum entstehen.

Plus Für bis zu 20 Millionen Euro soll in Gerlenhofen ein Seniorenzentrum mit Pflegeheim entstehen. Am Bedarf für diese Einrichtung gibt es keine Zweifel.

Von Inge Pflüger

Der Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen zählt heute um die 2620 Einwohner, hat ein reges Vereinsleben und seit Jahrzehnten den engagierten SPD-Altstadtrat Erwin Franz in Kultur, Umwelt und Politik. Jetzt kämpft er mit etlichen Mitstreitern für ein Seniorenzentrum in Gerlenhofen.

