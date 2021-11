Der Baum steht - doch findet der Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt statt?

Ob der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm tatsächlich stattfindet, ist noch offen. Immerhin steht bereits der Weihnachtsbaum.

Seit Mittwochvormittag steht der Weihnachtsbaum auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz. In diesem Jahr bringt eine gut 13 Meter hohe Fichte aus einem Privatgarten in der Stadtmitte vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt.

Am Morgen wurde der Baum von Mitarbeitern des Baubetriebshofes vor Ort gefällt und zum Rathaus transportiert. In den kommenden Tagen wird die Fichte noch mit Lichterketten weihnachtlich aufgehübscht. Zum ersten Adventswochenende erstrahlt der Baum dann – ebenso wie die 20 weiteren Bäume in den Stadtteilen und auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet – erstmals in weihnachtlichem Glanz.

Die Stadt Neu-Ulm wartet auf eine Ansage von oben

Unsicher ist dagegen nach wie vor, ob der mittelalterliche Weihnachtsmarkt wie geplant auf dem Rathausplatz und dem Johannesplatz stattfinden kann. Beginnen soll er eigentlich am 26. November. Angesichts der Corona-Lage könnte das Event aber noch abgesagt werden. Die Debatte werde noch diese Woche auf übergeordneter Ebene geführt, hieß es aus dem Rathaus (wir berichteten). „Wir verfolgen die Diskussionen intensiv und müssen abwarten, was uns von dort mit auf den Weg gegeben wird“, sagte Pressesprecherin Sandra Lützel. Der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm werde nur dann stattfinden, wenn die Stadtspitze der Meinung sei, dass es aufgrund des Infektionsgeschehens und der Regelungen, die getroffen würden, verantwortbar sei. (AZ, mru)