Der Corona-Lockdown lässt die Geburtenrate in Neu-Ulm steigen

Plus Das Coronavirus hat seine Spuren in der Bevölkerungsstatistik von Neu-Ulm hinterlassen, vor allem bei der Zahl der Gestorbenen. Aber auch Kinder gibt es mehr.

Die Große Kreisstadt Neu-Ulm wächst und wächst. Mittlerweile wohnen dort rund 60.000 Menschen, in zehn Jahren könnten es knapp 70.000 sein - aber nur, wenn weiterhin viele Menschen zuziehen, mit einer hohen Geburtenrate allein ist das nicht zu erreichen. Dieses Wachstum bringt auch Probleme mit sich. Die Frage ist auch, ob ein Wachstum um jeden Preis tatsächlich gewünscht ist. Im Neu-Ulmer Stadtrat klangen jetzt Zweifel an, nachdem dort die jüngste Bevölkerungsprognose vorgestellt wurde.