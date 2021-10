Der Generationentreff Ulm/Neu-Ulm eröffnet Tablet-Stationen für Senioren

Plus Wie Senioren den digitalen Weg zu ihrem Konto, zu Behörden und Dokumenten finden, sollen drei Tablet-Stationen in Ulm, Neu-Ulm und Wiblingen zeigen.

Ob Smartphone, Tablet oder PC: Die digitalen Helfer erlauben den Austausch von Nachrichten, Bildern und Filmen oder ermöglichen unkompliziert, Bankgeschäfte zu erledigen. Auch Dieter Lehmann, der neue Vorsitzende des Generationentreffs Ulm/ Neu-Ulm stellt nicht infrage, dass der Computer spätestens seit dem Lockdown für die gesamte Gesellschaft an Bedeutung wesentlich gewonnen hat. Wie ältere Menschen den digitalen Weg zu ihrem Konto oder Behörden-Dokumenten finden, sollen drei seniorenfreundliche Tablet-Stationen in Ulm, Neu-Ulm und Wiblingen zeigen.