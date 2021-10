Neu-Ulm

Neu-Ulm

Der Historiker und Pädagoge Wolfgang Proske erhält die Staufermedaille

Plus Früher war er Lehrer in Neu-Ulm, seit zehn Jahren widmet er sich der NS-Täterforschung: Für seine Verdienste wird Wolfgang Proske jetzt ausgezeichnet.

Von Dagmar Hub

Wolfgang Proske, lange Jahre Lehrer an verschiedenen Bildungseinrichtungen in Neu-Ulm, seit 2014 Gründer und Leiter des Kugelberg-Verlags und seit gut zehn Jahren Autor und auch Mitherausgeber der Reihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer“, die die Biografien NS-Belasteter nachzeichnet, erhielt vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann die Staufermedaille zuerkannt. Proske bekommt die besondere und persönliche Auszeichnung am 28. Oktober in Heidenheim für seine Verdienste verliehen.

