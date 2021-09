Neu-Ulm

17:43 Uhr

Der Steg über die kleine Donau ist fertig – und was tut sich noch am Schwal?

Plus Die neue Brücke zur Insel in Neu-Ulm ist jetzt offiziell freigegeben. Und auch am Donauufer soll es bald Neuigkeiten geben.

Von Michael Ruddigkeit

Nach knapp sechs Monaten Bauzeit ist der neue Steg über die kleine Donau hinüber zum Schwal fertig. Am Freitag wurde er offiziell eröffnet. Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger haben jetzt mehr Platz. Die Stadt hat an dieser Stelle aber noch mehr vor. Auf der Insel soll es bald weitere Neuerungen geben.

