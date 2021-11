Neu-Ulm

Die Neu-Ulmer CSU fordert: Die Kreisumlage muss runter

Plus Weil die Finanzen der Großen Kreisstadt heuer so schlecht sind, will sie weniger an den Landkreis Neu-Ulm abtreten. Der hat noch gar nicht mit den Beratungen begonnen.

Von Ronald Hinzpeter

Die Stadt Neu-Ulm lässt nicht locker: Sie möchte weniger Kreisumlage zahlen und drängt darauf, dass sie im nächsten Jahr gesenkt wird. Bisher gibt es offenbar noch keine Signale aus dem Landratsamt. Unterdessen hat sich die finanzielle Lage der Großen Kreisstadt zumindest ein bisschen verbessert.

