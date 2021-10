Die Neu-Ulmer Sirenen sind hoffnungslos veraltet

Plus Das Comeback der klassischen Sirenen auf dem Dach ist nicht ganz so einfach umzusetzen, wie das Beispiel Neu-Ulm zeigt. 16 Stück gibt es noch im Stadtgebiet.

Nach der Flutkatastrophe im Juli hat sich die Politik wieder einer Alarmierungsform erinnert, die in den vergangenen Jahren auf den Dächern vor sich hin rottete: die Sirenen. Die sollen jetzt nach dem Willen des bayerischen Innenministeriums wieder modernisiert werden. Dafür gibt es auch Geld. Allerdings muss vorher noch einiges geklärt werden, wie das Beispiel Neu-Ulm zeigt.