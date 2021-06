Die Renftle-Ruine bleibt Neu-Ulm erstmal erhalten

Plus Vier Monate, nachdem die Sparkasse Ulm den Entwurf für den Neubau am Petrusplatz präsentierte, gibt es immer noch keinen Termin für den Abriss der Renftle-Ruine.

So langsam gehört die Ruine zum Stadtbild von Neu-Ulm. Nachdem das Bauunternehmen Steinle 2018 Insolvenz anmelden musste, erwarb die Sparkasse als Hauptgläubigerin die Ruine. Seitdem steht sie unverändert da.