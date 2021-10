Die Vorfreude auf das Magie-Theater in Neu-Ulm steigt

Plus Zauberer Florian Zimmer feiert Richtfest mit 200 Gästen, unter ihnen Musiker wie Nino de Angelo. Was im Magie-Theater Neu-Ulm ab Frühling 2022 geboten wird.

Florian Zimmer hat schon für Showgrößen wie Michael Jackson gezaubert und er hat hochkarätige Preise wie den "World Magic Award" oder den "Golden Lion Award" von Siegfried und Roy abgeräumt. Doch für das bislang größte Projekt seiner Karriere brauchte er vor allem einen langen Atem – und viele Unterstützer. Nach einigen Rückschlägen und Verzögerungen konnte Zimmer jetzt im Wiley das Richtfest für das Magie-Theater Neu-Ulm feiern. Vor 200 geladenen Gästen sagte er: "Für mich wird ein Traum wahr."