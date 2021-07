Dieb bekommt schlechtes Gewissen und bringt Fahrrad zur Polizei

Mitten in der Nacht kommt ein Mann zu einer Polizeistreife in Neu-Ulm und gesteht, dass er ein Fahrrad gestohlen hat. Doch wem gehört das Gefährt?

Erst eine schlechte Tat, dann ein schlechtes Gewissen: Die Polizei Neu-Ulm berichtet, dass ein Fahrraddieb sich mitten in der Nacht an eine Streife gewandt hat, um seine Beute zurückzugeben. Doch wem gehört das Gefährt?



Am Dienstagmorgen um 4 Uhr wandte sich der 49-jährige Mann an der Kreuzung Reuttier Straße/Zeppelinstraße in Neu-Ulm an eine Streife und sagte, dass er sich selbst wegen Fahrraddiebstahls anzeigen wolle. Er hatte ein schwarzes Herrenrad mit und gestand, das zum Tatzeitpunkt nicht versperrte Gefährt in der Nacht auf Sonntag gestohlen habe. Geschehen ist das demnach im Bereich einer Bushaltestelle in der Schaffnerstraße in Ulm. Die Beamten stellten das Rad sicher. Den Eigentümer des Fahrrades konnten sie bislang allerdings noch nicht ermitteln. (AZ)