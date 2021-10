Dieb geht mit gestohlenen Schuhen an den Füßen aus Geschäft

Eine Angestellte beobachtete den Mann in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm. Offenbar tauschte der Dieb ein altes, abgetragenes Paar gegen ein neues.

Sein dreister Diebstahl flog auf: Eine aufmerksame Angestellte eines Schuhgeschäftes in der Neu-Ulmer Glacis Galerie hatte am Donnerstagnachmittag einen 20-Jährigen beobachtet, wie der mit offensichtlich neuen Schuhen an den Füßen aus dem Laden gegangen war.

Die Polizei berichtet, dass der Mann die Schuhe zuvor nicht bezahlt habe. Nachdem eine Streife den 20-Jährigen außerhalb des Ladens zur Rede stellte, zeigte der Dieb bereitwillig seinen mitgeführten Rucksack vor. Auch in diesem befanden sich ungetragene Schuhe, die offenbar aus dem Geschäft stammten. Im Geschäft wurde ein entsprechender Schuhkarton gefunden, in dem sich alte abgetragene Schuhe befanden. Der Beutewert betrug knapp 139 Euro. Gegen den dreisten Dieb wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)