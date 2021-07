Diese Baumaßnahmen plant die Stadt Neu-Ulm am Hauptfriedhof

Die alte Mauer am Neu-Ulmer Hauptfriedhof hat gravierende Schäden, ihr fehlt ein stabiles Fundament. 495.000 Euro soll nun der Bau einer neuen Mauer kosten.

Über den Bau einer neuen Friedhofsmauer hat der Neu-Ulmer Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung diskutiert. Die Mauer des Neu-Ulmer Hauptfriedhofs hat gravierende Schäden, ein stabiles Fundament fehlt und eine Sanierung würde sich nicht lohnen - zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung im Auftrag der Stadt. Und so nimmt die Stadt nun geplante Bauarbeiten an der Reuttier Straße zum Anlass, am dortigen Hauptfriedhof auch eine neue Mauer zu errichten.

2023 soll der Bau der neuen Friedhofsmauer beginnen

Das Ulmer Planungsbüro "Meister.Architekten" hat dem Bauausschuss drei Entwürfe vorgelegt, alle Fraktionen haben sich einstimmig für eine Variante entschieden. Es ist eine Betonmauer mit sandbestrahlter Fassade und Begrünung, mit schmalen Lücken zwischen einzelnen Mauerabschnitten, durch die sich zum Beispiel Efeu ranken könnte. Die Umsetzung dieses Entwurfs würde die Stadt Neu-Ulm laut Plan rund 495.000 Euro kosten. Im Herbst 2021 will die Stadt die Erneuerung der Reuttier Straße samt Friedhofsmauer als Projekt ausschreiben, die Vergabe der konkreten Bauleistungen soll 2022 folgen. So könnte 2023 der Mauer-Neubau beginnen. (veli)