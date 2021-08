Donaubad: Im Neu-Ulmer Freibad gelten jetzt verkürzte Öffnungszeiten

Im Freibad in Neu-Ulm gelten im August geänderte Öffnungszeiten. Dies müssen Badegäste des Donaubades beachten.

Die Tage werden wieder kürzer. Und da es im Freibad in Neu-Ulm keine Beckenbeleuchtung gibt, müssen die Öffnungszeiten an die Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten angepasst werden. Das teilte die Donaubad GmbH mit.

„Vom Personal müssen in der Früh Vorbereitungs- und am Abend Reinigungs- und Aufräumarbeiten erledigt werden, die im Dunkeln nicht möglich sind. Außerdem kann bei Dämmerung ein sicheres Schwimmen nicht vollumfänglich gewährleistet werden“, begründet Jochen Weis, Geschäftsführer des Donaubades, die Entscheidung. „Bis Mitte September bleiben die Öffnungszeiten mit den drei Badezeiträumen dann aber konstant“, so Weis weiter.

Änderungen fürs Frühschwimmen und Spätschwimmen im Donaubad

Der Zeitraum für Frühschwimmer beginnt jetzt eine halbe Stunde später. Auch die Zeiten für das Spätschwimmen werden geändert. Dieses beginnt nun 30 Minuten früher, endet aber auch eine Stunde früher. Der Badetarif Tag bleibt unverändert von 9.30 bis 17.30 Uhr bestehen.

Die Öffnungszeiten sind jetzt wie folgt:

Frühschwimmer: 7 – 9 Uhr (dienstags bis sonntags; nur Schwimmerbecken geöffnet)

Badetarif Tag: 9.30 – 17.30 Uhr (dienstags bis sonntags / montags erst ab 12 Uhr; alle Becken und Liegewiesen nutzbar)

Spätschwimmer: 18 – 20 Uhr (montags bis sonntags; nur Schwimmerbecken geöffnet)

Neben dem Freibad sind auch das Erlebnisbad und die Sauna geöffnet. Bitte die aktuellen Corona-Sonderregelungen auf www.donaubad.de beachten. (AZ)