Neu-Ulm

vor 33 Min.

Donaubad in Neu-Ulm will Hallenbad Ende Juni öffnen - warum erst dann?

Plus Kurz nach der Öffnung der Freibäder dürfen auch die Hallenbäder wieder öffnen. Das Donaubad in Neu-Ulm möchte erst ab Ende Juni wieder Gäste in den Innenbereichen begrüßen. Warum so spät?

Von Quirin Hönig

Die Betreiber des Donaubads wurden von der Lockerung der Corona-Regeln am Freitag ein wenig überrumpelt. "Wir wussten nicht, dass wir so kurzfristig öffnen dürfen", sagt Geschäftsführer Jochen Weis. Nachdem bereits Anfang Juni das Freibad öffnen durfte, habe man nicht damit gerechnet, auch den Innenbereich bald wieder zu eröffnen. "Besonders nicht mit nur drei Tagen Vorlaufzeit", so Weis lachend. Derzeit plane man ab Ende Juni wieder Gäste ins Hallen- und Erlebnisbad sowie den Saunabereich einzulassen.

