Dreiste Taxifahrt: Mann fährt für 250 Euro nach Neu-Ulm und zahlt nicht

Ein Mann lässt sich im Taxi von Böblingen nach Neu-Ulm fahren. Dort angekommen will er angeblich noch Geld holen - und kommt nicht mehr. Die Polizei ermittelt.

Nachdem sich ein Mann mit dem Taxi von Böblingen nach Neu-Ulm hat fahren lassen, hat er den Fahrer betrogen und ist geflüchtet, ohne das Entgelt zu bezahlen. Nun ermittelt die Polizei wegen Betruges.

Demnach habe sich der Taxifahrer aus Böblingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kurz nach Mitternacht bei der Neu-Ulmer Polizei gemeldet. Der bislang noch unbekannte Fahrgast stieg in Böblingen in das Taxi ein und wollte nach Neu-Ulm gebracht werden.

In der Neu-Ulmer Innenstadt stieg der Fahrgast aus und gab vor, noch Geld holen zu wollen. Die Kosten für die Fahrt von Böblingen nach Neu-Ulm betrug mehr als 250 Euro. Da der Fahrgast nicht wieder zurückkehrte, erstattete der Taxifahrer Anzeige. Die Polizei Neu-Ulm hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)