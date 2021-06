Neu-Ulm

12:06 Uhr

Ehemalige Naschkatze: Mike van Hyke eröffnet neues Lokal in Neu-Ulm

Mike van Hyke eröffnet sein neues Café in der Ex-Naschkatze.

Plus Das frühere Café Naschkatze in Neu-Ulm heißt jetzt Mike's Café Bar. Schlagersänger Mike van Hyke sagt: "Wir haben alles komplett neu gemacht."

Von Michael Ruddigkeit

Viele Stammgäste trauern noch dem Café Naschkatze in Neu-Ulm nach. Jetzt zieht in die Räume an der Marienstraße wieder Leben ein. Doch der neue Betreiber, der Friseur und Schlagersänger Mike Häberle alias Mike van Hyke, hat das Lokal komplett umgekrempelt. "Es ist einfach anders", sagt er über die Einrichtung von Mike's Café Bar, die kurz vor der Eröffnung steht.

