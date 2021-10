Neu-Ulm

17:45 Uhr

Ehemaliges LEW-Areal in Neu-Ulm: So soll das neue Gebäude heißen

Plus Der geplante Neubau am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm wird erst in ein paar Jahren stehen. Doch einen Namen für das Gebäude gibt es schon.

Von Michael Ruddigkeit

Das frühere LEW-Gebäude am Heiner-Metzger-Platz gegenüber der Glacis-Galerie wird nicht mehr lange stehen. Noch im Oktober beginnt der Abriss des in den 1950er Jahren erbauten Hauses, in dem bis vor Kurzem noch die Stadtbücherei untergebracht war. Ab dem nächsten Jahr ist dann Baubeginn für ein ambitioniertes Projekt, in das die Stadt 60 Millionen Euro investiert. Neben einer Visualisierung, die zeigt, wie das Gebäude einmal aussehen soll, gibt es jetzt auch einen Namen dafür.

