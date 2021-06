Neu-Ulm

19:00 Uhr

Ein Musical-Talent siegt bei „Jugend musiziert“ – und zieht hinaus in die Welt

Kinga Dobay (rechts) unterrichtete ihre Schülerin Franziska Geprägs in ihrer eigenen Wohnung, in intensiven Stunden – um sie auf eine große Zukunft als Musical-Sängerin vorzubereiten.

Plus Die Ulmer Abiturientin Franziska Geprägs brilliert im Bundeswettbewerb und beginnt bald ein Musical-Studium in Wien. Ihre Lehrerin Kinga Dobay ist stolz.

Von Dagmar Hub

Franziska Geprägs' Weg in ihre Zukunft begann am 25. Januar. Wie es anfing, wissen die 18-jährige Jugend-musiziert-Bundes-Erstpreisträgerin und ihre Lehrerin Kinga Dobay noch ganz genau. Die Mezzosopranistin, die als Gesangslehrerin an der Musikschule Ehingen arbeitet, und die Abiturientin hatten geprobt, so wie sie es täglich taten während der Pandemie. „Jetzt schauen wir mal, wann die Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien ihre Online-Beratung macht“, schlug Dobay vor. Diese einmal jährlich stattfindende Beratung der Universität, aus der zahlreiche prominente Musiker und Darsteller hervorgingen, begann zufällig eine halbe Stunde später. Beide waren dabei, warfen alles in eine Waagschale –und im Oktober wird Franziska Geprägs ihr Studium in Wien beginnen.

