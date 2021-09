Neu-Ulm

Ein Musical feiert die "Sternstunden" der Musikschule Neu-Ulm

Plus "Sternstunden" hat die Musikschule Neu-Ulm mit ihren Musicals immer wieder erlebt. Jetzt bereiten 18 Schülerinnen und Schüler ein Best-of-Stück vor.

Von Dagmar Hub

Selbst in einer kleinen Pause stehen Jugendliche im Dr.-Joachim-Keller-Saal der Musikschule in kleinen Grüppchen zusammen und singen Songs mit Ohrwurmpotenzial. Ihre Begeisterung klingt aus ihren Stimmen. "Es war ein steiniger Weg, nach den Corona-Maßnahmen für diesen Herbst ein Musical der Musikschule auf die Bühne zu bringen, aber wahrscheinlich brennen die Jugendlichen genau deshalb jetzt darauf, dass es losgeht", sagt Jens Blockwitz, stellvertretender Leiter der Musikschule Neu-Ulm und Komponist. Noch vier Proben, dann läuft die Premiere im Edwin-Scharff-Haus, am 15. Oktober.

