Ein letzter Blick ins ehemalige LEW-Gebäude in Neu-Ulm

Plus Die Tage des LEW-Gebäudes am Heiner-Metzger-Platz sind gezählt. Das Gebäude steht kurz vor dem Abriss. Wie es danach weitergeht.

Jahrzehntelang haben in diesem Haus Menschen gewohnt und gearbeitet, haben Bücher ausgeliehen, sich weitergebildet oder medizinisch behandeln lassen. Das ehemalige LEW-Gebäude stand lange, bevor der Neu-Ulmer Bahnhof tiefergelegt oder die Glacis-Galerie gebaut wurde. Doch jetzt ist es leer geräumt und steht kurz vor dem Abriss. Wir haben noch ein letztes Mal einen Blick hineingeworfen.