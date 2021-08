Neu-Ulm

07:00 Uhr

Ein vergessener Schriftsteller: Das Werk des Neu-Ulmers Karl Alois Schenzinger

Plus Er schrieb Naturwissenschafts-Romane, später nutzten die Nationalsozialisten sein Werk zur Propaganda. Wer war Karl Alois Schenzinger aus Neu-Ulm?

Von Ralph Manhalter

Die Geschichte der Naturwissenschaften hat er in Romane gefasst. "Anilin" und "Metall", später sollte noch der Titel "Atom" hinzukommen. Dem Autor gelang es dabei offenbar, breite Leserschichten für doch eher spröde Themen zu erreichen. Immerhin zählten die Werke selbst in den ersten Nachkriegsjahren noch durchaus zu den Bestsellern. Der Verfasser, Karl Alois (bisweilen Aloys) Schenzinger, erblickte am 28. Mai 1886 in Neu-Ulm das Licht der Welt.

