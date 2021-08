Eine Trainerin erzählt: Was Chefs und Kleinkinder von Pferden lernen können

Plus Auf der P und P Ranch in Neu-Ulm gibt es Angebote für Zweieinhalbjährige und Führungskräfte. Leiterin Janina Natterer sieht gerade viel Bedarf bei vielen Menschen.

Kinder lernen, selbstbewusst und selbstständig zu werden. Chefs lernen, wie viel Druck zu viel ist. Janina Natterer hat beides beobachtet. Die Neu-Ulmerin leitet die P und P Ranch, ein paar Hundert Meter außerhalb von Ludwigsfeld. Der Hof liegt gewissermaßen zwischen Verkehrsübungsplatz und dem Settele-Werk, aber dank der Felder rundherum ist von der Stadt nicht viel zu spüren. "Es ist traumhaft, ich bin wie auf einer Insel", sagt Janina Natterer.