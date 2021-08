Einsatz in Asylbewerberunterkunft: 26-Jähriger greift Polizisten an

Erst soll der Mann in einer Asylbewerberunterkunft einen Seifenspender von der Wand getreten und dann Polizisten angegriffen haben. Die Beamten brachten ihn in eine Klinik.

Ein 26-Jähriger hat am Donnerstagabend in einer Asylbewerberunterkunft im Starkfeld in Neu-Ulm Polizisten angegriffen. Weil sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Klinik eingeliefert.

Wie die Polizei mitteilt, sei ihr eine randalierende Person gemeldet worden, die bereits in einem Gemeinschaftsbad einen Seifenspender im Wert von 100 Euro von der Wand getreten habe. Die Beamten trafen im Treppenhaus auf den randalierenden 26-jährigen Mann.

Mann soll Schere bei sich haben: Polizei will ihn durchsuchen

Weil es hieß, der Mann solle eine Schere bei sich haben, wollten ihn die Polizisten zunächst durchsuchen. Dagegen soll er aber Widerstand geleistet und versucht haben, immer wieder seine Arme wegzuziehen.

Aus diesem Grund legten die Polizisten ihm Handschellen an. Als die Beamten ihn danach im Treppenhaus nach unten führten, soll er versucht haben, mehrmals mit seinem Fuß zwischen den Beinen der beiden Polizeibeamten einzuhaken, um diese zu Sturz zu bringen. Das misslang jedoch.

Als die Polizei ihm Fußfesseln anlegen will, versucht er, eine Beamtin zu treten

Der hoch aggressive Mann sollte anschließend mit einem Streifenwagen zur Dienststelle gebracht werden. Da er aber auch im Polizeifahrzeug randaliert haben soll, wollten die Polizisten ihm Fußfesseln anlegen. Dabei versuchte er, eine Beamtin zu treten. Er verfehlte sie jedoch.

Weil sich der 26-Jährige offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Klinik eingeliefert. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. (AZ)