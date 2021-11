Emissionsfreie Mobilität: Neu-Ulmer Schüler entwerfen Solarboote

Plus Ideen für emissionsfreie Mobilität: Beim Projekt "Solarboote erleben" sollen sieben Teams aus vier Neu-Ulmer Schulen solarbetriebene Boote bauen.

Sieben Solarboote sollen im Sommer 2021 an einer Solarbootregatta auf der Donau teilnehmen. Beim Projekt "Solarboote erleben" haben die sieben Teams, bestehend aus den Schülerinnen und Schülern von vier Neu-Ulmer Schulen, bis zum Donaufest Zeit ein eigenes Boot zu planen und zu bauen. Die einzige Bedingung: Es muss durch Sonnenenergie angetrieben werden.