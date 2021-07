Neu-Ulm

vor 2 Min.

Erotikzimmer in Neu-Ulm? Das Golden-Tulip-Hotel wird saniert

Plus Seit neun Monaten steht das ehemalige Golden-Tulip-Hotel in Neu-Ulm leer. Nun wird renoviert. Der Immobilienbesitzer spricht aber weiter in Rätseln, während Touristikexperten Alarm schlagen.

Von Oliver Helmstädter

Die großen Letter hängen noch am ehemaligen Golden-Tulip-Hotel, das einst als Mövenpick gegründet wurde. Der Besitzer der Immobilie, die Anter Group, hat offensichtlich kein Interesse, schnell ein eigenes Zeichen zu setzen. Das neue Konzept steht aber noch nicht fest. Klar scheint nur: Das in Dortmund offenbar erfolgreiche Konzept mit Erotik-Themenzimmern der Anter Group kommt wohl nicht nach Neu-Ulm. Wie geht es weiter?

