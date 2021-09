Etwa 70 Zentimeter lange Schlange in Burlafinger Garten gefunden

Das Tier sei vermutlich "entlaufen", meldet die Polizei. Anwohner fangen die Kornnatter ein.

Schreck ohne schlimme Folgen: Am Samstagnachmittag ist im Garten eines Anwesen in der Ryschawystraße in Burlafingen eine Schlange entdeckt worden. Das Tier sei vermutlich "entlaufen", meldet die Polizei.

Die Polizeiinspektion wurde alarmiert. Doch als eine Streife in der Ryschawystraße eintraf, hatten Anwohnerinnen und Anwohner die Schlange bereits eingefangen und konnten sie den Beamten vor Ort übergeben. Bei der Schlange handelte es sich um eine für den Menschen ungefährliche Kornnatter, die eine Länge von etwa 60 bis 70 Zentimetern hatte. Möglicherweise ist die Kornnatter aus einem Terrarium entwichen. Sie wurde, weil derzeit kein Eigentümer bekannt ist, in eine Auffangstation gebracht. (AZ)